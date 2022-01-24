Частичный переход на F2P-модель: инсайдер рассказал о будущем Battlefield 2042

Инсайдер поделился информацией о будущем Battlefield 2042. Он рассказал, что ее авторы рассматривают вариант с частичным переходом на условно-бесплатную модель распространения.

Все поклонники видеоигр знают, что релиз Battlefield 2042 обернулся настоящей катастрофой. Видеоигра получила очень низкие оценки от критиков и геймеров, а также быстро потеряла почти всю свою аудиторию.

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Этот проект можно смело называть одним из самых больших разочарований 2021 года, правда, таким он стал не только для поклонников серии. Согласно информации Тома Хендерсона, руководство компании Electronic Arts тоже очень недовольно Battlefield 2042.

Инсайдер отметил, что пока они не понимают, как можно решить эту проблему. А ярким подтверждением этих слов может служить то, что сейчас разработчики почти не общаются с аудиторией. Журналист рассказал, что представители компании Electronic Arts рассматривают разнообразные варианты развития видеоигры.

По мнению Тома Хендерсона, самым вероятным является частичный переход Battlefield 2042 на условно-бесплатную модель распространения. В этом случае все геймеры получат доступ к одному из режимов видеоигры. Такую информацию подтвердили некоторые разработчики Battlefield 2042, а также аналитики, работающие в индустрии видеоигр.

Согласно данным инсайдера, бесплатным могут сделать режим "Portal", очень понравившийся поклонникам серии. По мнению разработчиков, его концепция лучше всего подходит для F2P-модели и дальнейшего развития в ее пределах.

Том Хендерсон отметил, что среди вариантов был и режим "Hazard Zone", правда, от этой идеи быстро отказались. Дело в том, что он не оправдал их надежд, а также не может похвастаться хорошим онлайном. Инсайдер добавил, что пока не стоит исключать и вариант с отдельной условно-бесплатной королевской битвой.

Также журналист пообщался с юристом на тему подобных изменений. Последний отметил, что Electronic Arts не обязана возвращать геймерам деньги в случае частичного перехода к F2P-модели. А все потому, что разработчики неоднократно отмечали, что будут улучшать и дорабатывать видеоигру. Напоследок добавим, что представители этой компании пока никак не комментировали такие слухи.

Информация Тома Хендерсона о будущем Battlefield 2042: видео