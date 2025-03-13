Разработчик It Takes Two и Split Fiction удивил фанатов планами на будущее

Глава студии Hazelight Джозеф Фарес, который является главной креативной силой в создании хитовых кооперативных игр It Takes Two и Split Fiction удивил фанатов своими планами на будущее.

Релиз Split Fiction только вот-вот пополнил безупречное портфолио Hazelight Studios и Джозефа Фареса, а поклонники творчества этих разработчиков уже с нетерпением ожидают следующий проект, который, как оказалось, может выйти за рамки игровой индустрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Фарес мечтает попробовать себя в кинематографе

Джозеф Фарес на данный момент является одним из самых обожаемых и "самых базированых" разработчиков видеоигр в мире.

Все его проекты заслужили высокие оценки как критиков так и геймеров, но создателю и директору Hazelight очевидно становится тесно в рамках игровой индустрии.

Есть план снять комедию. У меня есть записанная история, просто краткое описание. Если у меня будет время, если это не будет мешать созданию игр, потому что, опять же, игры – это приоритет номер один, тогда я сниму фильм,

– рассказал Фарес.

И после того, как Hazelight представили остроумный ролик с решением для игроков без друзей в Split Fiction, мы не сомневаемся, что у Джозефа есть все необходимые характеристики, чтобы снять успешную Голливудскую ленту.