Бывший киберспортсмен стал игроком одного из лучших футбольных клубов Италии

Бывший чемпион по киберспортивной FIFA 21 осуществил свою мечту и подписал профессиональный контракт с одним из лучших футбольных клубов итальянской Серии А.

В последний день зимнего трансферного окна к римскому Лацио, который находится на четвертой строчке в Серии А, присоединился датский защитник Оливер Провстгаард – в прошлом успешный киберспортсмен, информирует 24 Канал.

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Мечта стала реальностью

В 2021 году 17-летний Оливер Провстгаард демонстрировал уверенную игру на виртуальных полях FIFA и даже получил серьезный титул.

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Тогда молодой человек зажигал в киберспортивной Лиге Чемпионов и заработал 75 тысяч долларов призовых. Несмотря на успех, мечтой Оливера всегда было стать настоящим футболистом, поэтому вскоре он огорчил своих фанатов.

Теперь полный фокус на футболе,

– написал он в своем профиле в X.

Вскоре он присоединился к молодежной команде Вайле Б и с тех пор серьезно вырос в профессиональном плане.

И вот, четыре года спустя в соцсети X появилась новость, что итальянский клуб Лацио приобрел перспективного защитника, которым и оказался наш чемпион Оливер Провстгаард.

Датчанин присоединился к "орлам" за 2,5 миллиона евро и поможет им побороться за еврокубки в достаточно успешном сезоне.