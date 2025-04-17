Появилось полное расписание предстоящего Чемпионата мира по киберспорту

The Esports World Cup Foundation публикует полное расписание предстоящего Чемпионата мира по киберспорту, который начнется в июле 2025 года. Это крупнейшее событие в истории киберспорта с призовым фондом в 70 миллионов долларов и более чем десятком игр.

Это чрезвычайно амбициозное событие охватывает все самые популярные игры – от League of Legends до FC 25, от Call of Duty до шахмат. Многочисленные команды и их поклонники соберутся на целых два месяца в Саудовской Аравии, чтобы побороться за солидные призы и кубки, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Esports World Cup Foundation.

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Расписание событий

Нынешний Чемпионат мира по киберспорту в этом году пройдет на четырех аренах в Эр-Рияде. Прошлогоднее событие было настолько успешным, что EWCF решила сделать его еще более масштабным и смелым.

Вот полное расписание Чемпионата мира по киберспорту 2025:

Неделя 1

VALORANT: 10-13 июля.

Apex Legends: 10-13 июля.

Fatal Fury: 10-12 июля.

Rennsport (вход свободный): 8-11 июля.

Неделя 2

League of Legends: 17-20 июля.

Free Fire: 17-20 июля.

Dota 2: 17-19 июля.

Женский турнир Mobile Legends: Bang Bang (вход свободный): 15-19 июля.

Неделя 3

Black Ops 6: 24-27 июля.

Honor of Kings: 24-26 июля.

Starcraft II (вход свободный): 22-25 июля.

Неделя 4

Overwatch Champions Series: с 31 июля по 3 августа.

PUBG Mobile World Championship: 1-3 августа.

ML:BB Mid-Season Cup: с 31 июля по 2 августа.

Шахматы (вход свободный): с 29 июля по 1 августа.

Неделя 5

FC25: 7-10 августа.

Call of Duty: Warzone: 7-9 августа.

Rainbow Six Siege: 7-9 августа.

Неделя 6

Rocket League: 14-17 августа.

PUBG: 14-16 августа.

Tekken 8: 14-16 августа.

Teamfight Tactics: 11-15 августа.

Неделя 7

Counter-Strike 2: 21-24 августа.

Street Fighter 6: 21-23 августа.

Crossfire: 19-23 августа.



Расписание Чемпионата мира по киберспорту / Фото Esports World Cup Foundation

В дополнение к играм, состоятся пышные церемонии открытия и закрытия, а также запланированы множество сопутствующих развлечений, чтобы заполнить промежутки между турнирами.

Для тех, кто не сможет попасть на Чемпионат, готовят прямую трансляцию всего события.

Напомним, Esports World Cup 2025 в Саудовской Аравии Esports World Cup 2025 в Саудовской Аравии имеет самый большой призовой фонд в истории киберспорта – 70 миллионов долларов, что превышает предыдущие показатели. Кубок мира по киберспорту будет включать 25 дисциплин, а также новую клубную программу. Прошлогодний призовой фонд составлял 60 миллионов долларов.

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