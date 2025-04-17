Ця надзвичайно амбітна подія охоплює всі найпопулярніші ігри – від League of Legends до FC 25, від Call of Duty до шахів. Численні команди та їхні шанувальники зберуться на цілих два місяці в Саудівській Аравії, щоб позмагатися за солідні призи та кубки, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Esports World Cup Foundation.

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Розклад подій

Цьогорічний Чемпіонат світу з кіберспорту пройде на чотирьох аренах в Ер-Ріяді. Минулорічна подія була настільки успішною, що EWCF вирішила зробити її ще масштабнішою та сміливішою.

Ось повний розклад Чемпіонату світу з кіберспорту 2025:

Тиждень 1

VALORANT: 10-13 липня.

Apex Legends: 10-13 липня.

Fatal Fury: 10-12 липня.

Rennsport (вхід вільний): 8-11 липня.

Тиждень 2

League of Legends: 17-20 липня.

Free Fire: 17-20 липня.

Dota 2: 17-19 липня.

Жіночий турнір Mobile Legends: Bang Bang (вхід вільний): 15-19 липня.

Тиждень 3

Black Ops 6: 24-27 липня.

Honor of Kings: 24-26 липня.

Starcraft II (вхід вільний): 22-25 липня.

Тиждень 4

Overwatch Champions Series: з 31 липня по 3 серпня.

PUBG Mobile World Championship: 1-3 серпня.

ML:BB Mid-Season Cup: з 31 липня по 2 серпня.

Шахи (вхід вільний): з 29 липня до 1 серпня.

Тиждень 5

FC25: 7-10 серпня.

Call of Duty: Warzone: 7-9 серпня.

Rainbow Six Siege: 7-9 серпня.

Тиждень 6

Rocket League: 14-17 серпня.

PUBG: 14-16 серпня.

Tekken 8: 14-16 серпня.

Teamfight Tactics: 11-15 серпня.

Тиждень 7

Counter-Strike 2: 21-24 серпня.

Street Fighter 6: 21-23 серпня.

Crossfire: 19-23 серпня.



Розклад Чемпіонату світу з кіберспорту / Фото Esports World Cup Foundation

На додаток до ігор, відбудуться пишні церемонії відкриття та закриття, а також заплановані безліч супутніх розваг, щоб заповнити проміжки між турнірами.

Для тих, хто не зможе потрапити на Чемпіонат, готують пряму трансляцію всієї події.

Нагадаємо, Esports World Cup 2025 у Саудівській Аравії має найбільший призовий фонд в історії кіберспорту – 70 мільйонів доларів, що перевищує попередні показники. Кубок світу з кіберспорту включатиме 25 дисциплін, а також нову клубну програму. Торішній призовий фонд становив 60 мільйонів доларів.