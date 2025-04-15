Можна добре заробити

Конкурс косплею на The International 2025 отримає вагомий призовий фонд – 18 500 євро. Взяти участь у конкурсі може будь-хто, але організатори залишають за собою право відмовити у допуску тим, чия робота не відповідає встановленим вимогам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Забороняються костюми з оголенням, піротехнікою, рідинами, лазерами, небезпечною зброєю, котра може поранити, а також будь-якими іншими елементами, які можуть загрожувати глядачам або учасникам.

Окрім того, костюми мають відповідати технічним параметрам: не перевищувати дозволену висоту та ширину, а також дозволяти учаснику самостійно пересуватися сценою без сторонньої допомоги.

Офлайн-відбір серед акредитованих косплеєрів Dota 2 відбудеться 11 вересня поблизу місця проведення турніру в німецькому Гамбурзі. Після цього суддівська колегія обере десять фіналістів, які потраплять до шорт-листа й вийдуть на сцену The International 2025, також відомого як TI14.

Зрештою, чотири переможці будуть визначені в таких категоріях:

"Найкращий виступ";

"Найкраще технічне виконання";

"Видатна трансформація";

"Вибір журі".

Сам турнір триватиме з 4 по 14 вересня та проходитиме у два етапи, зокрема за новим п'ятираундовим швейцарським етапом, який розпочнеться 4 вересня, у четвер, і триватиме до 7 вересня 2025 року.