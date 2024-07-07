Внимание к деталям в RDR 2 давно не удивляет опытных геймеров, но все же случаются исключения.

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Разница в кат-сценах обусловлена разным уровнем чести

Система чести в Red Dead Redemption 2 влияет не только на финал проекта, но и на другие сцены в течение игры.

Как недавно подметил пользователь соцсети X (бывший твитер) под ником GTASixInfo это становится наиболее очевидным в некоторых роликах, которые существенно меняются в зависимости от моральной репутации главного героя игры Артура Моргана.

Отличный пример этого можно увидеть в четвертом разделе игры – Сен-Дени. Во время стартовой миссии этого раздела, Датч ван дер Линде в шутку нацеливает оружие на голову главного героя.

Если в этот момент тот имеет низкую честь – Датч подойдет к Артуру с пальцем на спусковом крючке. В то же время если персонаж игрока имеет высокий показатель морали – палец Датча не будет в боевой позиции.

Разница в сценах игры / Фото с X

Подобная разница в сценах стала открытием для огромного количества геймеров, а пост GTASixInfo собрал более 600 тысяч просмотров.