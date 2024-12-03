Бывший работник Rockstar рассказал почему GTA 4 сломала многолетнюю традицию культовой серии

Ветеран студии Rockstar Обе Вермей рассказал почему разработчики решили нарушить собственную многолетнюю традицию при создании Grand Theft Auto 4.

GTA 4 остается одной из самых инновационных игр культовой серии, которая несмотря на это не получила должного признания в свое время. Бывший технический директор Rockstar раскрыл интересную деталь проекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Вермей объяснил изменение процесса введения "читов"

На протяжении всей истории франшизы, начиная с GTA 3, неотъемлемой частью каждой части становились "чит-коды", которые позволяли игроку получить какую-то выгоду (здоровье, деньги и т.п.) после введения определенных последовательностей букв на ПК или определенных комбинаций кнопок геймпада на консолях.

Первой игрой, отошедшей от этой традиции стала GTA 4, где "читы" нужно было активировать, звоня на специальные номера через мобильный телефон главного героя.

Трейлер "олдскульной" игры – смотрите видео

В соцсети X бывший сотрудник Rockstar North и технический директор GTA 4 Обе Вермей рассказал, что обусловило именно такой подход к "мошенничеству" в игре.

Причина оказалась довольно банальной – внутриигровой телефон был "одной из новинок" игры и студия стремилась максимально использовать его, наделив разнообразными возможностями.