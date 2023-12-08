Blade, Exodus, Jurassic Park Survival и новая игра Кодзимы – лучшие анонсы с The Game Awards

The Game Awards 2023 не только определила победителей в ряде престижных номинаций, но и стала площадкой для многочисленных анонсов, которые точно заинтересуют геймеров. Детальнее о них – в материале.

8 декабря в Лос-Анджелесе отгремела юбилейная церемония TGA, где кроме объявления победителей, нашлось место огромному количеству интересных анонсов, сообщает 24 Канал.

Важно PIN-UP Foundation доставил 97 тонн товаров первой необходимости в прифронтовые города за 7 месяцев

OD – новая игра Кодзимы

Одним из самых увлекательных моментов церемонии стал анонс нового проекта японского гения Хидео Кодзимы, над которым тот работает совместно с кинорежиссером Джорданом Пилом.

Будущая видеоигра получила артхаусный тизер-трейлер, из которого непонятно абсолютно ничего, но выглядит все очень загадочно.

Трейлер новой игры Кодзимы: смотреть видео

По словам самого геймдизайнера OD "это то, чего никто раньше не видел... во многом видеоигра, но в то же время это тоже фильм и "новая форма медиа".

Что же известно совершенно точно, так это то, что игра является эксклюзивом для консолей Xbox.

Exodus – амбициозный проект от бывших работников Bioware

Студия Archetype Entertainment представила свою первую игру Exodus – научно-фантастическую эпопею от третьего лица.

Хотя трейлер не слишком много рассказывает нам о самом проекте, из него становится понятно, какой игрой будет Exodus.

В ролике очевидна параллель не только со вселенной Mass Effect, но и с фильмом Кристофера Нолана Интерстеллар.

Трейлер Exodus: смотреть видео

К тому же, хедлайнером Exodus стал сам исполнитель главной роли культового фильма – актер Мэттью МакКонахи, который будет озвучивать одного из героев игры.

Релиз проекта планируется на PS 5, Xbox Series X|S и ПК.

Light No Fire – новое творение разработчиков No Man's Sky

Разработчики No Man's Sky представили ее "духовного преемника" под названием Light No Fire.

Это проект, который, опираясь на процедурную генерацию, предложит геймерам погрузиться в собственный фантастический мир размером с Землю бок о бок с другими игроками.

Трейлер Light No Fire: смотреть видео

В общем, похоже, что игровой процесс будущей новинки сравним с чем-то вроде Valheim.

При этом пока не известно на какие платформы планируется проект и когда ожидать релиз.

Blade – новый проект легендарных Arkane

Студия, подарившая миру Dishonored и Deathloop попытается претворить в жизнь амбициозный проект, посвященный культовому борцу с вампирами из комиксов Marvel.

Как отмечают разработчики, Blade – это жестокая однопользовательская игра от третьего лица, что доволе неожиданно, учитывая, что Arkane создавали преимущественно игры от первого лица.

При этом проект будет иметь оригинальный сюжет, действие которого развернется в Париже, просто кишащем вампирами.

Blade: смотреть трейлер

Jurassic Park Survival – еще один взгляд на известную франшизу

События игры Jurassic Park Survival происходят сразу после окончания оригинального фильма "Парк Юрского периода", а игроки возьмут на себя роль ученой Мэй Джоши, которая осталась в одиночестве с рептилиями, когда герои киноленты сбежали.

Трейлер в основном содержит предварительно отрендеренные кадры, но, основываясь на нескольких моментах игрового процесса, можно предположить, что проект будет этаким сурвайвал-хоррором, где игроку предстоит большую часть времени скрываться и убегать, борясь за жизнь.

Трейлер Jurassic Park Survival: смотреть видео