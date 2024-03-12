Фанат Minecraft показал что произойдет с игрой, если пройти 10 миллионов блоков – жуткие фото

Игрок Minecraft решил взглянуть, как будет выглядеть его мир, если он пройдет 10 миллионов блоков и результат показывает, что игра начинает работать довольно странно после преодоления такого длинного расстояния.

В общем, предельный размер мира Minecraft, по разным данным, может быть примерно в восемь раз больше Земли. Добавьте к этому десятки биомов – и игрокам всегда будет чем заняться.

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Из-за этого принято считать, что мир Minecraft технически является бесконечным, однако у него все же есть свои границы. Хотя в игре можно зайти очень далеко – сделать это весьма сложно.

Во-первых, игроку придется выживать на протяжении длительного времени без постоянной базы, а во-вторых, техника все же не всегда способна справиться с нагрузкой проекта.

Это подтверждает пользователь Reddit под ником Both-Challenge-3204, который прошел более 10 миллионов блоков в Minecraft, чтобы показать, что из этого выйдет.

Результат получился довольно жутким, ведь игра перестала функционировать как задумано и начала производить странные и причудливые ландшафты.

Поклонники были поражены скриншотами, однако сошлись во мнении, что это вряд ли является частой проблемой, ведь, чтобы пройти такое расстояние в рамках обычной игры, не ставя это за самоцель, могут уйти целые годы.