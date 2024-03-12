Загалом, граничний розмір світу Minecraft, за різними даними, може бути приблизно у вісім разів більшим за Землю. Додайте до цього десятків біомів – і гравцям завжди буде чим зайнятися.

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Через це заведено вважати, що світ Minecraft технічно є нескінченним, однак у нього все ж є свої межі. Хоча в грі можна зайти дуже далеко – зробити це вельми складно.

По-перше, гравцеві доведеться виживати протягом тривалого часу без сталої бази, а по-друге, техніка все ж не завжди здатна впоратися з навантаженням проєкту.

Це підтверджує користувач Reddit під ніком Both-Challenge-3204, який пройшов понад 10 мільйонів блоків у Minecraft аби показати що з цього вийде.

Результат виявився досить моторошним, адже гра перестала функціонувати як задумано та почала продукувати чудернацькі та химерні ландшафти.

Шанувальники були вражені скриншотами, однак зійшлися в думці, що це навряд є частою проблемою, адже щоб пройти таку відстань в рамках звичайної гри, не ставлячи це за самоціль, можуть піти цілі роки.