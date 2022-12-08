Один из самых известных героев Джима Керри – Эйс Вентура продолжает исследовать мир игр польской студии CD Projekt RED, ведь вслед за путешествием в Найт-Сити из Cyberpunk 2077 креативный ютубер отправил его на поиски Цири в The Witcher 3.

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Колоритный детектив по розыску домашних животных получил новую неожиданную задачу, ведь теперь он должен найти настоящую принцессу.

Свой путь Эйс Вентура начал с небольшой тренировки в Каэр Морхене, под пристальным наблюдением Геральта, а затем после короткой словесной перепалки с местными забулдыгами в одной из таверн, отправился на опасное задание.

По дороге импозантному мужчине удалось посетить баню Сигизмунда Дийкстры и даже поцеловать Трисс Меригольд. После нескольких побед в винт, изгнания демонов из заброшенного дома и других приключений, величественный детектив наконец-то вернул принцессу отцу и в фирменном стиле покинул королевский дворец.

Эйс Вентура в The Witcher 3: видео

Геймеры остались в восторге от видео, что помогло ему набрать более 900 тысяч просмотров и 71 тысячу лайков всего за неделю.

Как справедливо сказано в одном из самых популярных комментариев – такое впечатление, что Эйс Вентура идеально впишется в любую игру и, просмотрев это видео, довольно трудно поспорить с подобным утверждением.