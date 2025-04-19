Как подготовиться к релизу GTA 6 – 5 советов для каждого геймера

Хотя окончательная дата релиза Grand Theft Auto 6 еще даже не известна, начинать готовиться к выходу этой эпохальной игры нужно уже сейчас. Несколько советов о том, как это сделать – в материале.

День выхода GTA 6 еще довольно далеко, но мы советуем подготовиться к нему как следует, ведь когда Rockstar наконец "выкатит" долгожданную игру – надо быть во всеоружии, сообщает 24 Канал.

Интересно GTA 6 уже доступна к предзаказу, но только в одной стране мира

Отложите деньги. Много.

Многочисленные слухи о цене GTA 6 не оставляют сомнений, что ее релиз станет новой страницей в ценообразовании игровой индустрии. Если Nintendo с выходом Switch 2 позволяют себе поднимать цены на эксклюзивы, то 100 долларов за свеженькую игру Rockstar вполне могут оказаться реальностью.

Поэтому, чтобы немного легче пережить этот "финансовый удар", советуем начать откладывать утренний кофе как на донат для ВСУ, так и параллельно на GTA 6.

В конце концов, это будет не просто игра, а настоящая инвестиция в будущее. Как минимум – в развлечения на несколько месяцев, а то и лет вперед.

Обновите свой "калькулятор"

Реалии таковы, что GTA 6 – это не San Andreas и вряд ли хотя бы запустится на стареньком ноуте.

Если хотите иметь возможность полюбоваться виртуальным аналогом Майами, или же Vice City 2.0 – придется обновить железо. Конечно, учитывая традицию Rockstar выпускать игры сначала на консолях, фаворитами для добавления в ваш "вишлист" должны стать PS5 Pro или Xbox Series X.

В то же время владельцы ПК могут вернуться к предыдущему пункту и за время отсутствия игры на платформе отложить еще немного деньжат на апгрейд, чтобы быть готовыми, когда наступит время X.

Освежите память

Хотя части Grand Theft Auto не связаны между собой сюжетом, каждая из них стоит того, чтобы вернуться.

Наверное, самый известный мем из GTA / Фото Rockstar

Пройдя их, вы лучше поймете вероятные "пасхалки" в шестерке и сможете по-новому оценить тот технологический прогресс, который с годами состоялся в индустрии.

Особенно стоит освежить в памяти легендарную Vice City чтобы потом сравнить известный городок с новым аналогом из GTA 6.

Learn some English, mate

К большому сожалению, новая часть культовой франшизы вряд ли осчастливит нас украинской локализацией.

Поэтому, если вас интересует несколько больше, чем просто поездить и пострелять – придется подтянуть английский.

Разгрузите календарь

Будет весьма неприятно, когда все вокруг будут играть в самую ожидаемую игру десятилетия, а у вас будут гореть дедлайны или возникнут какие-то другие неотложные дела. Поэтому сделайте по максимуму заранее, а как только узнаете дату релиза игры – вообще берите отпуск.

А еще обязательно напишите прощальный пост в соцсетях – GTA 6 точно поглотит вас надолго.

И при этом всем, помните главное: релиз новой Grand Theft Auto – это эпохальное культурное событие, которое, возможно, станет самым громким в истории игровой индустрии.

Так что все же стоит подготовиться к нему заранее, чтобы в день релиза не бегать в панике по магазинам и не писать в соцсетях: "А почему у меня не запускается GTA 6?!"