Словарь геймера: что такое "гринд" и почему это непременная составляющая всех MMO RPG

Узнайте о том, что в геймерском сленге означает слово "гринд" и его производные, откуда оно возникло и как его можно употреблять в повседневной жизни.

Без "гринда" не обходится практически ни одна современная MMO RPG, а иногда игры и других жанров. О том, что означает это загадочное слово, расскажет Games 24.

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Что означает "гринд"?

"Гринд" – в переводе с английского буквально означает "молоть" или "перетирать". В мире виртуальных развлечений так называют процесс повторения одних и тех же действий для достижения определенной цели.

Например "гриндить" можно для повышения уровня персонажа, получения ресурсов или редких предметов.

Работать 30 минут или 8 часов гриндить в игре ради немножко лучшего шлема? / Фото с Reddit

Примеры употребления

То есть, если разобраться, то этот термин без проблем можно употреблять во множестве жизненных ситуаций.

Нет, я еще не ложусь спать, надо немного "погриндить", – скажет вам друг – фанат World of Warcraft.

Но и люди далекие от геймерских дел в теории могут использовать это модное словечко:

Я точно нормально сдам контрольную, я "гриндил" этот раздел всю ночь!

Откуда происходит термин?

В видеоигровом сообществе термин вынырнул в конце 1990-х годов, вместе с популяризацией все тех же MMO RPG и других игр, которые включали механику постоянного выполнения рутинных заданий для достижения прогресса.

Сейчас трудно точно определить первую игру, фанаты которой использовали это слово, но "гринд" приобрел наибольшее использование во времена расцвета таких проектов как "EverQuest" (1999) и "World of Warcraft" (2004), где игроки часто проводили много часов, по кругу выполняя те же задачи для достижения высших уровней или получения определенных предметов.