Во что поиграть на Хэллоуин: подборка бесплатных хорроров, которые можно пройти за вечер

Специально для геймеров, желающих ощутить атмосферу Хэллоуина, занимаясь любимым делом, мы решили подобрать 5 хорроров, что идеально впишутся в ваш вечер всех святых. Детальнее в материале.

Не идете на вечеринку из-за ковидных ограничений или отсутствия костюма? Или же уже видели все возможные фильмы ужасов и не знаете как еще, находясь дома, почувствовать частицу атмосферы жуткого праздника? Предлагаем 5 коротких хорроров, которые помогут вам развлечься в этот Хэллоуинский вечер и сделают это абсолютно бесплатно.

Интересно Хэллоуин 2021: современные фильмы и сериалы, от которых можно получить кожный оргазм

Spooky's Jump Scare Mansion

Спуки и ее поместье / скриншот с YouTube

Дата выхода: 24 октября 2014 года

24 октября 2014 года Разработчик: Lag Studios

Lag Studios Среднее время прохождения: 4 часа

4 часа Где поиграть: страница игры в Steam

Пусть первый взгляд на этот проект не заставит вас усомниться в его умении вызвать страх. Spooky's Jump Scare Mansion это своего рода милое любовное письмо играм ужасов как жанру. В тысячи комнат волшебного поместья милые картонные фигуры будут неожиданно появляться в поле зрения игрока и со временем непременно заставят кого-либо бояться их последующего появления.

Созданный, чтобы убаюкивать игроков в фальшивое чувство безопасности, кроме стандартных "джампскейров" и "скримеров" этот проект может похвастаться и другими интересными методами внушения страха, которые вам лучше испытать на себе. В конечном итоге тот, кто решится выдержать все 1000 комнат ужаса, точно не будет разочарован.

The House in the Woods

Уверены, что хотите туда спускаться? / изображение minigoliath

Дата выхода: 18 апреля 2020 года

18 апреля 2020 года Разработчик: minigoliath

minigoliath Среднее время прохождения: 20 минут

20 минут Где поиграть: сайт разработчика

Что может быть страшнее, чем потерять друзей в ночном лесу? Потеряться в нем самому? Может потерявшись, найти причудливый дом от вида которого и среди бела дня мурашки пошли бы по коже? Именно такой опыт геймерам предлагает этот инди-проект, вдохновленный классическим фильмом ужасов "Ведьма из Блэр".

Приятный визуальный стиль игры, похожий на проекты эпохи PS1, удачно дополняет, не побоимся этого слова, гениальный саунд-дизайн, который делает так, что буквально каждое движение листьев или хруст ветки под стопой персонажа способны напугать вас до чертиков. Любителям пощекотать собственные нервы однозначно рекомендуем к ознакомлению.

Start Survey?

Вы одни? / изображение pixeldough

Дата выхода: 15 ноября 2019 года

15 ноября 2019 года Разработчик: pixeldough

pixeldough Среднее время прохождения: 15-20 минут

15-20 минут Где поиграть: сайт разработчика

Сюжет, если его вообще так можно назвать, проекта достаточно прост: персонаж сидит за своим ноутбуком, не в состоянии двигаться и отвечает на ряд простых вопросов в стиле "да или нет" в рамках, казалось бы, простого опроса. Это может звучать как-то не внушительно, ведь чем игра собралась пугать, спросите вы. Поверьте, разработчик очень постарался для того, чтобы такая простенькая концепция кое-где действительно вызвала у геймеров мороз по коже.

Это один из тех проектов, которые пытаются разрушить границу между игрой и реальностью, что делает его еще более страшным. Все еще нам не верите? Начните опрос, но потом не жалейтесь, когда в реальной жизни сидя в темной комнате начнете озираться за плечо так же часто, как и в этой игре.

Burger & Frights

Фастфуд иногда действительно ужасает / скриншот с YouTube

Дата выхода: 23 августа 2021 года

23 августа 2021 года Разработчик: Donitz

Donitz Среднее время прохождения: 15-20 минут

15-20 минут Где поиграть: сайт разработчика

Представьте, что сейчас поздняя ночь, а вам ужасно захотелось гамбургеров (извините, если после этого действительно захотелось), однако живете вы где-то в глуши леса и никакая доставка там не работает. Вы взяли свой велосипед, доехали до бургерной, полакомились и уже пора ехать домой.

Вот только обратную дорогу трудно будет назвать простой, а преодолевать ее вам придется не один раз. Почему? Лучше один раз посмотреть самому, чем прочитать описание, тем более что игра запускается прямо в вашем браузере и даже не требует загрузки.

Black Rose

Иногда лучше не знать, что скрывает тьма / скриншот из YouTube

Дата выхода: 15 ноября 2019 года

15 ноября 2019 года Разработчик: Sir Bedlam Productions

Sir Bedlam Productions Среднее время прохождения: 40 минут

40 минут Где поиграть: страница игры в Steam

В Black Rose игроку предстоит взять на себя роль Линды – обычной девушки, почему-то заинтересовавшейся слухами о привидениях в старом заброшенном похоронном бюро. Никто точно не знает, что произошло с людьми, работавшими там, но городские легенды говорят, что они были жестоко убиты. Однако кем? Именно это вы и попытаетесь узнать.

Недостатком игры можно назвать отсутствие чекпоинтов, так что если не хотите снова и снова проходить одни и те же моменты несколько раз подряд – приготовьтесь бежать и бежать быстро, как только услышите странные звуки за спиной.