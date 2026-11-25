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Если вы еще не успели пройти третью главу, то вам повезло, ведь вы сможете получить два коллекционных предмета и бесплатный автомобиль, сообщает 24 Канал.

Секретный пароль и бесплатный автомобиль Growler

Разработчики из компании Rockstar Games создали масштабный открытый мир, однако структура глав и сюжет "ведут" персонажей по штату Леонида.

Временным пристанищем героев в третьей главе становится квартира в районе Бэйсайд. Игроки впоследствии покинут это жилище навсегда, поэтому важно заранее взять все секретные бонусы, спрятанные там.

Первым и самым важным из них является бесплатный автомобиль Growler, который станет отличным пополнением для вашего автопарка.

Чтобы получить доступ к машине, нужно внимательно осмотреть квартиру в Бэйсайде. Подсказки спрятаны на фотографиях собаки в рамке и в спальне. Они образуют комбинированный пароль: Muffins-Queen-15.

Найденный пароль открывает ноутбук Ванессы в спальне. На устройстве через аналог сервиса OnlyFans под названием Peekhole можно найти сообщение от фаната с кодом от гаража: 92665.

Сам гараж расположен на огороженной территории рядом с заведениями Aunt Zola's Soul Food и Twa Ponya Tattoo. Игроки получают не только новое помещение для хранения транспорта, но и бесплатную автоновинку во время первого визита.

Бесплатный автомобиль / Фото Rockstar

Помимо автомобиля, в квартире находятся два уникальных коллекционных предмета, которые впоследствии становятся полностью недоступными. Первый предмет – это коллекционный журнал Passion B.C., который лежит в ванной комнате рядом с самой ванной.

Второй предмет – журнал "Two Pricks in the Brush", расположенный в гостиной непосредственно перед телевизором.

Игроки утратят возможность забрать все эти предметы сразу после завершения сюжетной миссии Cartel Heist, поскольку герои окончательно покинут апартаменты.