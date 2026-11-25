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Якщо ви ще не встигли завершити третю главу, тоді вам пощастило, адже ви зможете здобути два колекційні предмети та безплатне авто, повідомляє 24 Канал.

Секретний пароль і безкоштовне авто Growler

Розробники з компанії Rockstar Games створили масштабний відкритий світ, проте структура глав та сюжет "носять" персонажів штатом Леоніда.

Тимчасовим притулком героїв у третій главі стає квартира в районі Бейсайд. Гравці згодом залишать це житло назавжди, тому важливо завчасно забрати всі секретні бонуси, приховані там.

Першим і найважливішим з них є безкоштовний автомобіль Growler, який стане чудовим поповненням для вашого автопарку.

Щоб отримати доступ до машини, потрібно уважно оглянути квартиру Бейсайд. Підказки заховані на фотографіях собаки у рамці та у спальні. Вони формують комбінований пароль: Muffins-Queen-15.

Знайдений пароль відкриває ноутбук Ванесси у спальні. На пристрої через аналог сервісу OnlyFans під назвою Peekhole можна знайти повідомлення від фаната з кодом від гаража: 92665.

Сам гараж розташований на огородженій території поблизу закладів Aunt Zola's Soul Food та Twa Ponya Tattoo. Гравці отримують не лише нове приміщення для зберігання транспорту, а й безкоштовну автоновинку під час першого візиту.

Безплатне авто / Фото Rockstar

Окрім автомобіля, у квартирі знаходяться два унікальні колекційні предмети, які згодом стають повністю недоступними. Перший предмет – це колекційний журнал Passion B.C., який лежить у ванній кімнаті біля самої ванни.

Другий предмет – журнал Two Pricks in the Brush, розташований у вітальні безпосередньо перед телевізором.

Гравці втратять можливість забрати усі ці предмети одразу після завершення сюжетної місії Cartel Heist, оскільки герої остаточно покинуть апартаменти.