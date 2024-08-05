Словарь геймера: что такое "АОЕ" и почему это не имеет отношения к тюремному жаргону

Исследуя геймерский сленг, попробуем разобраться что означает термин "АОЕ", откуда он происходит и почему его не стоит путать с созвучным жаргонизмом.

Не стоит путать термин "АОЕ" с тюремным жаргонизмом "АУЕ", ведь хотя эти термины отличаются всего лишь на одну букву, их значение кардинально разное. Что же такое "АОЕ", расскажет Games 24.

Интересно 5-летний геймер удивил поклонников Stardew Valley, найдя механику, о которой те не знали

Что означает "АОЕ"?

"AOE" – это акроним, который происходит от английского словосочетания Area of Effect (область действия).

В видеоиграх этот термин обозначает действия или атаки, влияющие на определенную область, нанося урон или предоставляя эффекты всем врагам, союзникам или объектам в ее пределах.

Когда босс удачно использовал АОЕ, а вся ваша группа заливается зельями исцеления / Фото с Reddit

Это может быть взрыв, магическое заклятие, способность персонажа или любой другой, в том числе положительный эффект, который охватывает не одну, а одновременно несколько целей в определенных пределах.

Примеры употребления

Чаще всего это слово можно услышать от фанатов многопользовательских и фэнтезийных видеоигр.

Мы почти одолели того босса, но потом он использовал свое АОЕ и убил всю нашу группу!, – скажет вам фанат WoW после неудачного рейда.

В повседневной жизни придумать использование этому термину трудно, но возможно.

К примеру, если в дождливый день машина обляпала всех, кто стоял на остановке, то это вполне можно назвать "АОЕ".

Откуда происходит термин?

Термин возник из настольных ролевых игр, таких как Dungeons & Dragons, где он так же использовался для описания заклинаний и эффектов, влияющих на определенную площадь на игровом поле.

Когда эти механики начали внедряться в видеоигры, особенно в RPG и стратегии, то и "AOE" тоже перекочевало в видеоигровую терминологию.