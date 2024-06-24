Словарь геймера: что такое FPS и почему они так важны

Продолжаем изучать геймерский сленг и на этот раз узнаем что означает термин FPS и почему эти три буквы очень важны для каждого поклонника видеоигр.

Если вы спросите рядового геймера о том, что самое важное для комфортной игры – большинство ответит "высокий FPS". О том, что же означает эта аббревиатура и почему это так важно, расскажет Games 24.

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Что означает FPS?

FPS или ФПС – это сокращение фразы "frames per second", которую можно перевести как "кадры в секунду".

В общем это количество кадров, которые воспроизводятся за одну секунду в видео или игре. ФПС – является важным показателем плавности и качества игрового процесса, ведь чем выше их количество – тем плавнее и приятнее движение на экране.

Чего на самом деле боятся геймеры / Фото с Reddit

Примеры употребления

Некоторые эксперты утверждают , что человеческий глаз способен видеть только от 30 до 60 ФПС, но геймеры считают, что это миф и "приемлемым" количеством для комфортной игры является минимум 60 ФПС.

Elden Ring слишком требовательна, у меня в ней максимум 10 ФПС, – может пожаловаться вам друг с не слишком производительным ПК.

Относительно повседневной жизни, то применение термина придумать весьма трудно. Однако, если у вас вдруг закружилась голова и мир на несколько секунд стал медленнее, то это подходящий момент, чтобы сказать:

Воу, что-то так закружилось в голове, будто у меня резко упали ФПС.

Откуда происходит термин?

Термин на самом деле зародился еще во времена немого кинематографа, когда фильмы снимались с частотой кадров от 16 до 24 ФПС.

В дальнейшем этот показатель производительности приобрел более широкое употребление с развитием компьютерной графики и видеоигр. Ранние проекты индустрии виртуальных развлечений имели очень низкое количество кадров в секунду из-за ограниченности аппаратного обеспечения.

С развитием технологий и увеличением мощностей, максимально допустимый ФПС неуклонно рос, что позволило делать игры более плавными и реалистичными.