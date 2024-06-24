Якщо ви запитаєте пересічного геймера про те, що найважливіше для комфортної гри – більшість відповість "високий FPS". Про те, що ж означає ця абревіатура та чому це так важливо, розповість Games 24.
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Що означає FPS?
FPS або ж ФПС – це скорочення фрази "frames per second", яку можна перекласти як "кадри в секунду".
У загальному це кількість кадрів, які відтворюються за одну секунду в відео чи грі. ФПС – є важливим показником плавності та якості ігрового процесу, адже чим вища їх кількість – тим плавніший та приємніший рух на екрані.
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Приклади вживання
Elden Ring занадто вимоглива, у мене в ній максимум 10 ФПС, – може поскаржитися вам друг з не надто продуктивним ПК.
Щодо повсякденного життя, то застосування терміну придумати вельми важко. Однак, якщо у вас раптом закрутилася голова і світ на кілька секунд став повільнішим, то це слушний момент аби сказати:
Воу, щось так запаморочилося в голові, ніби у мене різко впали ФПС.
Звідки походить термін?
Термін насправді зародився ще у часи німого кінематографу, коли фільми знімалися з частотою кадрів від 16 до 24 ФПС.
Надалі цей показник продуктивності набув ширшого вжитку з розвитком комп'ютерної графіки та відеоігор. Ранні проєкти індустрії віртуальних розваг мали дуже низьку кількість кадрів на секунду через обмеженість апаратного забезпечення.
З розвитком технологій і збільшенням потужностей, максимально допустимий ФПС невпинно зростав, що дозволило робити ігри більш плавними та реалістичними.