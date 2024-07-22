Если вы фанат онлайн видеоигр с PvP режимами или соулзлайков, то скорее всего хоть раз сталкивались с "рейджквитами" или даже делали так сами. Для тех, кто не знает что означает это загадочное слово, мы на Games 24 подготовили объяснение.
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Что означает "рейджквит"?
"Рейджквит" происходит от английского словосочетания "rage quit", которое означает акт резкого выхода из видеоигры или ее закрытия из-за сильного раздражения или злости.
Обычно геймеры совершают такое действие в ответ на поражение, неудачу или любую другую ситуацию, которая вызывает шквал негативных эмоций.
Садишься играть с хорошим настроением, проигрываешь, рейджквитишь / Фото с Reddit
Примеры употребления
Я проигрывал 5:0 уже в первом тайме, поэтому рейджквитнул, – можно услышать от игрока какого-то футбольного симулятора.
В реальной жизни также есть место использованию этого словечка:
В маршрутке было нечем дышать, а водитель не позволял открыть окно! Поэтому я рейджквитнул, пошел дальше пешком и опоздал.
Откуда происходит термин?
Очевидно, что термин возник от сочетания двух привычных слов, однако когда же он стал употребляться геймерами?
Произошло это в середине 2000-х годов, вместе с ростом популярности соревновательных онлайн-игр, где эмоции игроков часто становились заметными для других участников игры. В частности речь о таких проектах как Quake III Arena, Counter-Strike, Dota и им подобных.
Со временем известные стримеры и ютуберы также приложили руку к популяризации выражения и его закрепления в геймерском словаре.