Якщо ви фанат онлайн відеоігор з PvP режимами чи соулзлайків, то скоріше за все хоч раз стикалися з "рейджквітами" чи навіть робили так самі. Для тих, хто не знає що означає це загадкове слово, ми на Games 24 підготували пояснення.

До теми Словник геймера: що таке "мана" та чому це невіднятний елемент усіх відеоігор з магією

Що означає "рейджквіт"?

"Рейджквіт" походить від англійського словосполучення "rage quit", яке означає акт різкого виходу з відеогри або її закриття через сильне роздратування чи злість.

Зазвичай геймери здійснюють таку дію у відповідь на поразку, невдачу або будь-яку іншу ситуацію, яка викликає шквал негативних емоцій.

Сідаєш грати з гарним настроєм, програєш, рейджквітиш / Фото з Reddit

Приклади вживання

Я програвав 5:0 вже у першому таймі, тому рейджквітнув, – можна почути від гравця якогось футбольного симулятора.

У реальному житті також є місце використанню цього слівця:

У маршрутці було нічим дихати, а водій не дозволяв відчинити вікно! Тому я рейджквітнув, пішов далі пішки та запізнився.

Звідки походить термін?

Очевидно, що термін виник від поєднання двох звичних слів, проте коли ж він став вживатися геймерами?

Сталося це в середині 2000-х років, разом з ростом популярності змагальних онлайн-ігор, де емоції гравців часто ставали помітними для інших учасників гри. Зокрема мова про такі проєкти як Quake III Arena, Counter-Strike, Dota та їм подібні.

З часом відомі стримери та ютубери також доклалися до популяризації виразу та його закріплення у геймерському словнику.