Есть много причин, почему многие игроки любят игры-симуляторы. Независимо от того, будь то их реалистичный опыт, контроль и креативность, возможность расслабиться и исследовать новый мир или чувство достижений и прогресса.

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Лучшие мобильные игры-симуляторы