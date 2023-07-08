Є багато причин, чому багато гравців люблять ігри-симулятори. Незалежно від того, чи то їхній реалістичний досвід, контроль і креативність, можливість розслабитися й досліджувати новий світ чи почуття досягнень і прогресу.
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Найкращі мобільні ігри-симулятори
- Sims FreePlay – простими словами це симулятор життя. Тут ви можете створювати своїх сімів, розвивати стосунки з іншими персонажами, створювати їм житло та брати участь у різноманітних заходах.
- SimCity BuildIt – симулятор створення міста. Тут ви можете проєктувати власний мегаполіс, в якому зрадістю житимуть місцеві.
- The Simpsons: Tapped Out – геймплей гри зосереджений на будівництві та управлінні Спрінґфілдом, містом з популярного мультсеріалу про Сімпсонів.
- Goat Simulator – тут акцент на безглуздих розвагах та повній свободі дій. Ніколи не грали в симулятор козла? Тоді вперед!
- Fallout Shelter – гра пропонує ідеальний баланс між управлінням ресурсами, стратегією та розвідкою. Симулятор зацікавить не лише фанатів франшизи Fallout, а й геймерів, які просто люблять цікаво провести час.
- Plague Inc. – ця гра стала справжнім мемом в епоху пандемії коронавірусу. Адже головна ціль у цьому симуляторі – заразити своїм вірусом усе людство та знищити його.
- Real Flight Simulator – тут ви зможете керувати різноманітними літаками в справжньому симуляторі польотів. Доволі цікавий та абсолютно новий досвід для багатьох.
- Stardew Valley – гра заохочує гравців планувати та керувати своїми фермами, вирішувати, які культури вирощувати, як розподіляти ресурси та як максимізувати прибуток.
- My Time at Portia – гра пропонує як відточування навичок ремесла та будівництва, так і спілкування та романтику з динамічним акторським складом.
- PewDiePie's Tuber Simulator – цей симулятор для тих, хто хоче втілити свою мрію стати успішним блогером. Гравці беруть на себе роль початківців ютуберів, починаючи з нуля та прокладаючи шлях до відомих інтернет-зірок.