Украинский симулятор чумака с элементами фольклора Chumaky получил первый трейлер

Украинский инди-разработчик Кирилл Весна представил первый трейлер своего проекта Chumaky в рамках фестиваля Ukrainian Games Festival 2026 в Steam.

Игра объединит в себе симулятор торговли, сельское хозяйство и украинскую мифологию, предлагая игрокам уникальный опыт путешествий по историческим путям, сообщает 24 Канал.

Путь соли и магии

Chumaky – это атмосферное приключение в открытом мире, где главной механикой являются путешествия между аутентичными деревнями на повозках, запряженных волами. Пользователи смогут загружать повозки товарами, налаживать торговые связи, выполнять различные квесты и исследовать новые маршруты.

Несмотря на акцент на перевозках, важное место займет и сельское хозяйство: игроки будут искать семена, выращивать культуры и развивать собственный хутор.

Особое значение проекту придаст мистическая составляющая. Если днем игра выглядит как уютный симулятор жизни, то ночные путешествия станут настоящим испытанием. В темноте активизируются таинственные существа из древних легенд, угрожающие путешественникам и их имуществу.

Трейлер игры: смотрите видео

У рамках Ukrainian Games Festival 2026 анонсуємо трейлер до гри Chumaky! Це гра про подорожі, фермерство, торгівлю та розбудову власного хутору. pic.twitter.com/pGZr1dd1RT – Кирило Весна | wishlist Chumaky (@cola_lime) August 17, 2026

Релиз "Чумаков" запланирован на июнь 2027 года, хотя по предварительным анонсам выход ожидался несколько раньше.

Впрочем, уже сейчас игру можно добавить в список желаний на платформе Steam.