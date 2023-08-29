Одна из лучших игр на Steam доступна со скидкой в 90%

В течение нескольких недель пользователи Steam могут "урвать" с огромной скидкой одну из лучших игр на платформе. Популярная игра доступна буквально "на халяву".

Игра является последней серией всемирно известной франшизы и вышла еще в 2016 году. Большая скидка доступна до 11 сентября 2023 года.

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Фантастическая скидка на Steam

Речь идет об игре Civilization 6, разработанной компанией Firaxis Games. Это пошаговая стратегическая игра, в которой игроки основывают и расширяют великую империю, соревнуясь с одними из величайших лидеров истории и развивая новаторские технологии, продвигаясь от каменного века до информационной эры.

Игра предлагает несколько путей к победе, например, через военные завоевания, технологическое преимущество или культурное доминирование. Несмотря на то, что Civilization 6 вышла еще в 2016 году, у нее все еще есть лояльная база поклонников.

Трейлер игры Civilization 6: смотрите видео

В течение ограниченного времени игра доступна с огромной скидкой. Для геймеров из США Civilization 6 игра доступна всего за 5,99 доллара вместо 59,99 доллара.

Для украинцев цена еще выгоднее. Так, украинские пользователи Steam могут приобрести игру всего за 52 гривны. Цена без скидки – 525 гривен.

Кроме того, Civilization 6: Platinum Edition, которая включает в себя базовую игру, шесть пакетов DLC, а также дополнение Rise and Fall и Gathering Storm, также поставляется с большой скидкой. Комплект можно приобрести за 195 гривен вместо 2 тысяч 134 гривен.