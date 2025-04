Clair Obscur Expedition 33 покорила геймеров – игра имеет самый высокий в истории рейтинг на Metacritic

Мега-хит от Sandfall Interactive Clair Obscur Expedition 33, настолько понравилась геймерам, что оценки проекта на Metacritic сделали ее самой рейтинговой игрой на портале.

Бывшие разработчики из Ubisoft собрались в студию Sandfall Interactive и поразили мир невероятной Clair Obscur: Expedition 33, которая стала настоящей сенсацией, сообщает 24 Канал.

Самый высокий балл среди пользователей

Популярный портал Metacritic является агрегатором отзывов как от критиков, так и от геймеров и из огромного количества рецензий формирует средний балл для видеоигр.

Хитовая JRPG уже стала самой рейтинговой игрой 2025 года среди критиков, но если говорить о "длинной дистанции", то на платформе все же есть игры, которые были оценены журналистами выше.

К примеру средний балл рецензий от критиков у Clair Obscur: Expedition 33 (для PS5) – 92/100, в то время, как признанный шедевр от Rockstar – вестерн Red Dead Redemption 2 имеет колоссальных 97/100 (для PS4).

Совсем иная ситуация с оценками от геймеров. Вполне вероятно, что по этому показателю и по состоянию на момент написания материала, Clair Obscur: Expedition 33 является самой рейтинговой игрой на Metacritic в истории.

Оценки версий проекта для различных платформ от геймеров составляют:

9.7/10 – на PlayStation 5

– на PlayStation 5 9.6/10 – на Xbox Series X|S

– на Xbox Series X|S 9.5/10 – на ПК

Такими высокими показателями именно среди рядовых игроков не может похвастаться ни один другой проект. Уже упомянутая RDR 2 имеет 8.9/10 (на PS5), Baldur's Gate 3 – 9.2/10 (на ПК) а культовая The Last of Us – 9.2/10 (на PS3).

Так что, похоже, что Sandfall Interactive не просто создали успешный проект, а вошли в историю игровой индустрии невероятным рекордом, который вряд ли скоро будет побит.