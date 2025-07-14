Компания Commodore, которая когда-то была символом домашних компьютеров 80-х и 90-х годов, представила Commodore 64 Ultimate – первое новое устройство под этим брендом за последние три десятилетия, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tom`s Hardware.

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Этот компьютер не является просто эмулятором, а настоящим аппаратным решением, построенным на базе FPGA-чипа AMD Artix 7. Благодаря этому обеспечивается высокая совместимость с тысячами оригинальных игр, картриджей и периферийных устройств тех времен – по заявлениям производителя, уровень совместимости достигает не менее 99%.

Во главе компании теперь стоит Кристиан Симпсон, известный как Peri Fractic, энтузиаст ретро-техники, который недавно стал исполняющим обязанности генерального директора Commodore Corporation. Вместе с командой знаковых имен, связанных с брендом, он стремится возродить наследие Commodore, хотя финансирование сделки на несколько миллионов долларов еще не завершено.

Commodore 64 Ultimate доступен в трех версиях, которые отличаются преимущественно дизайном и дополнительными аксессуарами. Цены на предзаказ начинаются от 299 долларов США, а первые поставки запланированы на октябрь этого года.

Commodore 64 Ultimate – смотрите видео:

Технические характеристики Commodore 64

Новый Commodore 64 Ultimate поражает сочетанием ретро-стиля и современных технологий. Основой устройства является материнская плата, воссозданная на FPGA-чипе AMD Xilinx Artix-7, что обеспечивает точную работу старых программ и периферии. Компьютер оснащен 128 МБ оперативной памяти DDR2 и 16 МБ флеш-памяти NOR. Для хранения данных можно использовать USB-накопители с поддержкой различных форматов файлов, таких как.D64,.T64,.PRG и других, а также образов ISO-9660.

Видео выводится в разрешении 1080p через HDMI с частотой 50 Гц (PAL) или 60 Гц (NTSC) и минимальной задержкой. Есть также аналоговый выход для подключения к старым телевизорам через разъем DIN-8. Звук обеспечивается двумя гнездами SID (6581/8580) с автоматическим определением напряжения и фильтров, а также эмуляцией SID через FPGA. Среди портов – USB-A, USB-C, слот для MicroSD, Ethernet, Wi-Fi, а также классические разъемы для джойстиков, картриджей и дисководов.

Клавиатура механическая, с 66 клавишами на основе переключателей Gateron Pro 3.0, что обеспечивает комфортный набор текста и полную поддержку NKRO (распознавание одновременного нажатия нескольких клавиш). В некоторых моделях есть RGB-подсветка клавиатуры и корпуса с настройками яркости и реакции на звук.

В комплект входит блок питания, HDMI-кабель, руководство пользователя, USB-накопитель в виде кассеты на 64 ГБ с более чем 50 играми, музыкой, демо-версиями и набором наклеек. Пользователи могут передавать игры через Wi-Fi или использовать старые картриджи, кассеты или дисководы, что делает устройство универсальным для ностальгических геймеров.

FPGA (Field-Programmable Gate Array) – это программируемая логическая матрица, которая позволяет точно воспроизводить работу старых микропроцессоров и систем, обеспечивая аутентичный опыт использования ретро-компьютеров, в отличие от программных эмуляторов, которые лишь имитируют их поведение.

Какие модели и цены Commodore 64 доступны?

Commodore 64 Ultimate доступен в трех вариантах, которые удовлетворят как бюджетных покупателей, так и коллекционеров:

BASIC Beige за 299 долларов – базовая модель в классическом бежевом корпусе без подсветки, но с теми же техническими характеристиками и автографами создателей Commodore, выгравированными на материнской плате.

Starlight Edition за 349 долларов – модель с прозрачным корпусом и первой в мире прозрачной механической клавиатурой на печатной плате. Добавлена LED-подсветка, которая реагирует на звуки компьютера.

Founders Edition за 499 долларов – премиальная версия в прозрачном янтарном корпусе с золотым логотипом, сертификатом акционера, золотым жетоном в виде ожерелья, голографической наклейкой с серийным номером и футболкой с надписью "I Rebooted C=". Также есть подсветка.

Проект финансируется через собственную краудфандинговую платформу компании, что позволяет избежать дополнительных расходов, по сравнению с популярными сервисами. Покупателям гарантируют возврат средств в случае отмены заказа до отправки, а после получения – годовую гарантию на дефекты материалов и сборки.

Почему Commodore 64 такой культовый компьютер?

Commodore 64 Ultimate – это не просто компьютер, а мостик между прошлым и настоящим. Для многих людей, которые выросли в 80-х и 90-х, оригинальный Commodore 64 был первым компьютером, на котором они играли в игры или учились программировать. Новое устройство позволяет пережить эти моменты, но без проблем с устаревшим оборудованием, таким как ненадежные кассеты или дисководы.

По сравнению с другими ретро-решениями, например TheC64 Maxi от RetroGames Ltd, который работает на основе эмуляции через ARM-чип и не поддерживает оригинальные периферийные устройства без адаптеров, Commodore 64 Ultimate предлагает более аутентичный опыт по конкурентной цене. Например, TheC64 Maxi на момент выпуска стоил 120 долларов, но сейчас его цена часто превышает 250 долларов.

Хотя есть определенные риски, связанные с незавершенным финансированием сделки по Commodore Corporation, сам выпуск продукта выглядит обнадеживающим. Некоторые эксперты советуют подождать до октября-ноября, когда появятся первые обзоры, и заплатить на 50 долларов больше за уже готовые устройства со склада, чтобы избежать возможных задержек или проблем с краудфандингом.

Кстати, недавно энтузиаст MetraByte установил Windows 95 на PlayStation 2 через эмулятор, но не смог запустить Doom из-за низкой производительности. На PlayStation 2 удалось запустить только программу Paint, тогда как Doom остался недоступным из-за технических ограничений.