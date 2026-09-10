Control Resonant раскрывает системные требования

Финская студия Remedy Entertainment обнародовала официальные системные требования к предстоящему экшену Control Resonant для компьютеров. Игроки получили возможность заранее проверить свои ПК и узнать, сможет ли их оборудование обеспечить комфортный игровой процесс.

Базовые конфигурации для игры без трассировки лучей

Традиционно системные требования разделены на две отдельные категории. Первая охватывает стандартные настройки графики без использования трассировки лучей. Для запуска игры в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду потребуется процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A580 с 6 гигабайтами видеопамяти, пишет Neowin.

Требования для максимальных настроек и трассировки лучей

Разработчики игры отмечают, что для рекомендуемых настроек в разрешении 1440p и 60 кадров в секунду потребуются видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT с 8 гигабайтами видеопамяти.

Для максимального качества при разрешении 2160p разработчики рекомендуют видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT с 10 гигабайтами видеопамяти.

Все стандартные конфигурации требуют 16 гигабайт оперативной памяти и 120 гигабайт свободного места на быстром SSD-накопителе.

Технологии масштабирования и дата выпуска

Включение трассировки лучей существенно повышает нагрузку на систему. Даже для минимальных световых эффектов понадобится видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER с 8 гигабайтами видеопамяти. Для полноценного трассирования лучей в разрешении 2160p и 60 кадров в секунду разработчики рекомендуют новейшую NVIDIA GeForce RTX 5080 с 12 гигабайтами видеопамяти.

Для оптимизации производительности проект поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS 4.5 и AMD FSR 4.1, генерацию кадров, а также реконструкцию лучей, расширенный динамический диапазон HDR и ультраширокие мониторы.

Официальный релиз Control Resonant состоится 24 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.