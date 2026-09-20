Control Resonant смогла превзойти по оценкам первую часть, однако не вошла в список лучших релизов 2026 года, сообщает 24 Канал.

Противоречивые оценки и мнения критиков

Журналисты и профильные обозреватели разошлись во мнениях относительно качества нового экшена.

Часть изданий встретила игру с огромным восторгом и поставила самые высокие оценки. В частности, издание Vice оценило проект в максимальные 10 баллов из 10 и назвало его одним из лучших экшен-RPG текущего года.

Абсолютный восторг, сочетающий маневры с левитацией, воздушные рывки, телекинетические способности и быстрые ближние атаки,

– прокомментировали обозреватели Vice.

Другие рецензенты выразили разочарование ключевыми механиками игры. В частности, обозреватели GamesRadar+ отметили визуальную составляющую, но жестко раскритиковали игровой процесс.

Очень странная игра с удивительными сверхъестественными пейзажами, но донельзя скучным боем,

– подытожили в GamesRadar+, поставив 3 из 5 баллов.

Издание Kotaku отнеслось к игре более снисходительно, назвав новый Control "несовершенным, но неизменно и по-своему интересным" проектом .

IGN оказалось более восторженным: в своей рецензии, где игра получила оценку 8 из 10, издание признало, что новейшая работа Remedy может быть "несколько скучной на определенных этапах", но в то же время отметило смелые творческие решения, которые ставят ее в один ряд с лучшими творениями студии.

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на то, что Control Resonant обогнала по среднему баллу первую Control при выходе (84 балла против 82), сиквел не смог пробиться в топ-20 лучших игр 2026 года на агрегаторе Metacritic.

Порог входа в эту двадцатку оказался чрезвычайно высоким, ведь самую низкую позицию в списке занимает экшен 007 First Light с результатом 87 баллов.

Учитывая неоднозначные отзывы критиков, очень важными будут реакция геймеров и показатели продаж, ведь будущее Remedy в значительной степени зависит именно от этой игры из-за финансовых проблем и провальной FBC Firebreak, которая вошла в число самых больших разочарований 2025 года.