Control Resonant змогла перевершити за оцінками першу частину, проте не потрапила до списку найкращих релізів 2026 року, інформує 24 Канал.

Суперечливі оцінки та думки критиків

Журналісти та профільні оглядачі розійшлися в думках щодо якості нового екшену.

Частина видань зустріла гру з величезним захопленням і виставила найвищі бали. Зокрема, видання Vice оцінило проект у максимальні 10 балів із 10 та назвало його одним із найкращих екшен-RPG поточного року.

Абсолютний захват, який поєднує маневри з левітацією, повітряні ривки, телекінетичні здібності та швидкі ближні атаки,

– прокоментували оглядачі Vice.

Інші рецензенти висловили розчарування ключовими механіками гри. Зокрема, оглядачі GamesRadar+ відзначили візуальну складову, але жорстко розкритикували ігровий процес.

Глибоко дивна гра з дивовижними надприродними пейзажами, але спантеличливо нудним боєм,

– підсумували в GamesRadar+, поставивши 3 з 5 балів.

Видання Kotaku поставилося до гри більш поблажливо, назвавши новий Control "недосконалим, але незмінно й характерно цікавим" проєктом.

IGN виявилося більш захопленим: у своїй рецензії, де гра отримала оцінку 8 із 10, видання визнало, що новітня робота Remedy може бути "дещо нудною на певних етапах", але водночас відзначило сміливі творчі рішення, які ставлять її в один ряд із найкращими творіннями студії.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри те, що Control Resonant обігнала за середнім балом перший Control на релізі (84 бали проти 82), сиквел не зміг пробитися до топ-20 найкращих ігор 2026 року на агрегаторі Metacritic.

Поріг входу до цієї двадцятки виявився надзвичайно високим, адже найнижчу позицію в списку посідає екшен 007 First Light із результатом 87 балів.

З огляду на змішані відгуки критиків, дуже важливими будуть реакція геймерів та показники продажів, адже майбутнє Remedy сильно покладається саме на цю гру через фінансові проблеми та провальну FBC Firebreak, яка увійшла до найбільших розчарувань 2025 року.