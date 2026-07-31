Control Resonant будет в три раза длиннее первой части – что готовит Remedy

Ожидание новой игры от студии Remedy Entertainment вступает в финальную стадию. Ведущий дизайнер геймплея Control Resonant Сергей Мохов раскрыл подробности о продолжительности будущего проекта.

Сиквел обещает не только изменить подход к игровому процессу, но и значительно превзойти свою предшественницу по объему контента и продолжительности, сообщает TechRadar.

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По словам разработчиков, игрокам стоит приготовиться к длительному погружению в атмосферу паранормального Манхэттена.

Если оригинальная история Джесси Фейден занимала около 11 часов чистого сюжета, то в случае с Control Resonant прохождение основной кампании займет примерно 30 часов. Для тех, кто привык исследовать каждый уголок и выполнять все дополнительные задания, игровое время может увеличиться до 50 часов.

Об этом рассказал ведущий дизайнер игрового процесса Remedy Сергей Мохов.

Смена главного героя повлекла за собой и кардинальное изменение игровых механик. Теперь в центре внимания оказался Дилан Фейден, брат главной героини первой части. Вместо привычных перестрелок акцент сместили на агрессивные ближние бои. Основным оружием станет "Аберрант" – сверхъестественный объект, способный менять свою форму.

Трейлер игры: смотрите видео

Разработчики признались, что при создании боевой системы вдохновлялись серией Devil May Cry и проектами студии Platinum Games. Несмотря на такое изменение курса, команда стремилась сохранить уникальную "душу" серии, чтобы фанаты ощущали "преемственность" игрового опыта. Важной новостью для новичков стало то, что игра не требует обязательного знания событий предыдущей части.

Для тех, кто пропустил первое приключение, разработчики добавили короткую версию сюжета прямо в главное меню.

Я не думаю, что для игры в Resonant нужно обязательно проходить первую часть Control,

– добавил Сергей Мохов.

Успех этой части имеет решающее значение, поскольку от финансовых результатов проекта зависит будущее всей франшизы и Remedy Entertainment в целом.

Авторы надеются привлечь более широкую аудиторию поклонников ролевых экшенов, предлагая им систему прокачки и разнообразие способностей.

Релиз игры запланирован на 24 сентября 2026 года. Control Resonant выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК и преподнесет приятный сюрприз украинским геймерам.