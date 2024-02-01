Украинская игра Corsairs Legacy вышла в раннем доступе

Украинская студия Mauris выпустила в раннем доступе на Steam первую игру из приключенческой серии Corsairs Legacy. На сервисе ее можно приобрести за 690 гривен.

Пока что те, кто приобрел игру, могут пройти половину основной кампании. Полноценный релиз состоится в первой половине 2024 года.

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Corsairs Legacy в раннем доступе

Сюжет Corsairs Legacy разворачивается в конце 17 века и рассказывает историю контрабандиста Руфуса Монро, который ввязывается в опасную авантюру и волею случая станет пиратом. Геймплей включает плавание по Карибскому морю, морские сражения, абордажи и другие пиратские аспекты.

Corsairs Legacy также может похвастаться полной украинской локализацией, включающей озвучку. Пока в Steam мало пользовательских обзоров: игроки хвалят визуальную часть, но ругают Corsairs Legacy за физику движений и за проблемную техническую часть.

Обзор Corsairs Legacy: смотрите видео

Согласно плану студии Mauris, в следующем году игра получит продолжение под названием Naval Mission, а в 2026-м команда выпустит полноценный сиквел.