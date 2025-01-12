Valve расстроили фанатов Counter-Strike 2, убрав из игры забавный баг

Последний патч для Counter-Strike 2 убрал из игры весьма забавный баг, что изрядно расстроило поклонников, которые даже просили разработчиков оставить его в популярном шутере.

Как это часто бывает, одно из обновлений в CS 2 ненароком вызвало наличие забавного бага, от которого тела павших оперативников или террористов летали по картам после контакта с ними гранат или выстрелов, сообщает 24 Канал.

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Геймеры будут скучать по этому багу

Поклонники CS 2 успели сделать бесчисленное количество разнообразных видео с этой интересной ошибкой, которые быстро завирусились в соцсети X.

Один из таких роликов – смотрите видео

Некоторые геймеры даже просили Valve оставить этот элемент в игре, заявив, что он никак не вредит ей, а только добавляет веселья.

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Однако, разработчики были неумолимы и уже через несколько дней выпустили патч, исправивший баг, расстроив этим его фанатов.

Мы всегда будем помнить,

– прокомментировали изменение Valve.

Какой веселой бы не выглядела эта ошибка, все же приятно, что разработчики пристально следят за своим проектом и вносят нужные изменения весьма оперативно.