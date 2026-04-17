Сервис FACEIT назвал самую токсичную категорию игроков в в Counter-Strike

Общественное мнение часто обвиняет подростков в чрезмерной эмоциональности и агрессивном поведении во время игры. Однако последние статистические данные популярной киберспортивной платформы FACEIT разрушают этот стереотип, указывая на совершенно другую возрастную группу, которая чаще всего получает наказание за свое поведение.

Кто возглавляет антирейтинг самых несдержанных игроков в Counter-Strike?

Вопрос культуры поведения в онлайн-среде всегда был острым для соревновательных игр, однако недавно опубликованный отчет о честности игры от платформы FACEIT позволяет взглянуть на проблему сквозь призму конкретных цифр. Специалисты сервиса провели масштабное исследование, проанализировав 155 680 случаев блокировки пользователей за токсичность, произошедших в течение последних 12 месяцев, пишет Pley.

Для того, чтобы результаты были максимально объективными и учитывали разное количество пользователей в разных категориях, аналитики применили метод расчета количества нарушений на каждую 1 000 аккаунтов в соответствующей возрастной группе.

Результаты оказались довольно неожиданными для многих участников сообщества. Несмотря на распространенное предубеждение, что наименее дисциплинированными являются дети и подростки, именно молодая категория игроков продемонстрировала высокий уровень сдержанности. Игроки в возрасте от 13 до 17 лет получают наименьшее количество дисциплинарных взысканий – этот показатель составляет примерно 21 бан на 1 000 учетных записей. Это свидетельствует о том, что молодое поколение геймеров значительно спокойнее, чем принято считать.

Однако с увеличением возраста статистика начинает стремительно ухудшаться. График демонстрирует четкую тенденцию к росту агрессивности, начиная с позднего подросткового возраста и в течение периода после 20 лет.

Настоящая аномалия наблюдается среди взрослых пользователей. Статистические данные указывают на то, что наиболее токсичными игроками в Counter-Strike являются люди в возрасте 28 лет. Именно на этой отметке уровень нарушений достигает своего абсолютного максимума, приближаясь к 40 блокировок на каждую 1 000 аккаунтов, показывают данные FACEIT.



График токсичности / Изображение FACEIT

Интересно, что этот уровень враждебности не снижается мгновенно после прохождения 28-летнего рубежа. Показатели остаются стабильно высокими для геймеров, которым приближается к 30 или уже исполнилось чуть больше. Лишь незначительные колебания наблюдаются в этой группе, пока игроки не достигнут возраста 35 лет – именно после этого рубежа фиксируется заметное снижение количества случаев неподобающего поведения.

Таким образом, пик игровой агрессии приходится на вполне зрелую и сформированную категорию людей.

Как это выясняли?

Многие могут поставить под сомнение достоверность этих данных, предполагая, что пользователи могут указывать вымышленную дату рождения при регистрации. Однако представители FACEIT объяснили механизм получения этой информации. В большинстве случаев возраст подтверждается официальными документами во время процесса верификации личности. Система автоматически синхронизирует полученные данные и устанавливает реальную дату рождения в профиле аккаунта, что делает статистику максимально надежной.

Обнародование такой детальной информации позволяет лучше понять внутреннюю динамику сообщества Counter-Strike. Отчет FACEIT предоставляет реальные доказательства того, что именно более взрослая аудитория чаще несет ответственность за неспортивное поведение в конкурентной среде онлайн-игр.

Это открытие может стать толчком для пересмотра методов модерации и подходов к формированию здоровой атмосферы в игровых чатах и голосовых каналах.