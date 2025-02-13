Разработка Crysis 4 остановлена, поскольку студия Crytek переживает серьезные проблемы

Культовая серия научно-фантастических шутеров последний раз обновлялась в далеком 2013 году. С тех пор миллионы фанатов ждут продолжения. Они были крайне довольны, услышав два года назад, что новая часть уже в разработке. Но теперь для всех есть плохие новости: ждать придется еще долго, поскольку в студии возникли серьезные проблемы.

Что происходит на студии

В своем заявлении, опубликованном в соцсетях, Crytek сообщила, что должна уволить около 15% своих работников (общее количество ее персонала разработчиков составляет 400 человек), сообщает 24 Канал. Похоже, что проблемы в студии начались уже давно.

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Как и многие наши коллеги, мы не застрахованы от сложной, неблагоприятной рыночной динамики, которая поразила нашу отрасль в последние несколько лет,

– говорится в тексте объявления.

Согласно сообщению, разработка Crysis 4 была поставлена на паузу с третьего квартала 2024 года. В 2022 году она находилась на ранней стадии разработки, но в каком состоянии она находится сейчас, неизвестно. Компания обещала настоящий шутер "следующего поколения", но с тех пор не демонстрировала ни тизеров, ни трейлеров, ни даже скриншотов.

Студия добавляет: "После приостановки разработки следующей игры Crysis в 3 квартале 2024 года мы пытались переключить разработчиков на Hunt: Showdown 1896. Несмотря на то, что Hunt: Showdown 1896 продолжает расти, Crytek не может продолжать работать как раньше и оставаться финансово устойчивой. Даже после постоянных усилий по сокращению расходов и уменьшению операционных затрат, мы решили, что увольнения неизбежны, чтобы двигаться вперед".

Компания больше ничего не упомянула о Crysis 4, сосредоточившись на обещаниях поддерживать Hunt: Showdown 1896. Поэтому неясно, будет ли она возвращаться к производству Crysis.

Напомним, первая часть Crysis вышла в 2007 году. Вторая – в 2011. Третья в последняя на данный момент увидела свет в 2013 году, а также впоследствии, в 2021 году, получила ремастер.