Заколдованная стена: геймеры нашли оригинальный баг в видеоигре CS:GO – видео

Игроки в Counter-Strike: Global Offensive обнаружили новый технический недостаток в этой игре. Они нашли стену, которую могут простреливать только представители спецвойск, которые играют с пистолет-пулеметом.

Наверное, все геймеры время от времени сталкиваются с различными багами в своих любимых играх. Обычно в такие моменты игроки вспоминают разработчиков "незлым тихим словом", хотя есть и достаточно интересные исключения. Именно такой находкой и поделился пользователь с никнеймом Wilzzu.

Он нашел интересный технический недостаток на карте Inferno, который находится рядом с недостроенной церковью (около точки B). Пользователь Wilzzu обнаружил, что один из фрагментов каменной стены просто невозможно прострелить играя за террористов. А вот управляя игроком спецвойск это сделать можно, правда, только с каким-то пистолет-пулеметом в руках. Конечно, все геймеры знают, что в Counter-Strike: Global Offensive есть и более сильное оружие (AWP или M4A1), но в этом случае почему-то все работает иначе.

Интересно, что своей записью Wilzzu вдохновил и других пользователей Reddit на подобные эксперименты с этой стеной. Геймеры обнаружили, что ее все же можно прострелить и из вышеупомянутых сильных девайсов. Правда, для этого нужно стрелять из точки, которая находится выше невидимой преграды. То есть для такого прострела нужно предварительно сделать буст. Также стоит добавить, что для этого надо еще и приблизиться вплотную к стене.

Очень вероятно, что это все-таки новый баг, хотя и не критичный. Возможно, компания Valve в одном из будущих обновлений исправит эту заколдованную стену. Напоследок стоит отметить, что эксперимент Wilzzu очень понравился пользователям платформы Reddit. Его запись сразу же попала в число лучших в этом разделе, а также уже собрала более 9 тысяч лайков и 200 комментариев.

Заколдованная стена в видеоигре CS:GO – видео