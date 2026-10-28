CD Projekt Red готовит революцию в Cyberpunk 2 – в игре появится полноценный сетевой режим

CD Projekt Red активно работает над продолжением ролевой игры Cyberpunk 2077. В новой части франшизы появится многопользовательский режим, которого так не хватало в оригинальной игре.

Подробности о кадровой политике польской студии порадовали поклонников, сообщает Gamerant.

Кого ищет студия CD Projekt Red

Новые подробности об игре удалось выяснить благодаря вакансии главного программиста квестов для сиквела Cyberpunk с сайта jobs.smartrecruiters.

Студия ищет специалиста в свою североамериканскую команду в Бостоне, который возглавит инженерную группу по созданию "сюжетных технологий". Среди желательных навыков кандидатов компания четко указала понимание сетевой архитектуры мультиплеера и синхронизацию игрового состояния между клиентом и сервером.

Изначально разработчики планировали добавить мультиплеер еще в оригинальную версию Cyberpunk 2077 вскоре после ее релиза. Однако проблемный запуск игры в 2020 году заставил команду отменить эти планы и сосредоточиться на исправлении ошибок.

Теперь студия возвращается к первоначальной идее, чтобы реализовать потенциал сетевого режима в Cyberpunk 2.

Создавать революционные сюжетные RPG, которые попадают прямо в сердца геймеров, – это наша миссия,

– говорится в описании вакансии.

В настоящее время более 180 специалистов CD Projekt Red активно работают над новой игрой с июля 2026 года.

Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, фанаты с нетерпением ждут первых официальных анонсов. Сообщество надеется увидеть хотя бы тизер уже на церемонии The Game Awards 2026 года, которая пройдет 10 декабря.