CD Projekt обещала больше не обновлять Cyberpunk 2077, но анонсировала очередной крупный апдейт

Несмотря на предыдущие обещания свернуть поддержку Cyberpunk 2077, CD Projekt Red снова готовит большое обновление. Патч выйдет до конца июня и станет уже третьим подряд, который в который раз называют финальным.

Cyberpunk 2077 получит еще один большой патч

Более полугода назад CD Projekt Red объявила, что после выхода масштабного обновления 2.1 игра больше не будет получать новых патчей. Но похоже, разработчики снова изменили планы: в официальном сообщении представитель CDPR заявил, что поддержка игры продолжается, а новый апдейт под номером 2.3 уже на подходе. По словам Павла Сасько, ассоциированного директора проекта, над ним работают в тайном режиме, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Мы еще не закончили! Следите за новостями о следующем обновлении Cyberpunk 2077, которое выйдет в конце этого месяца. Мы начнем рассказывать об этом ближе к выходу патча 2.3 (так он называется), поэтому пока просим вас набраться немного больше терпения,

– написал Марцин Момот, директор по вопросам глобального сообщества в CDPR.

Обновление ожидается до конца месяца, хотя деталей относительно его содержания пока не раскрывают. Его анонс появился на фоне слухов о возможном новом дополнении уровня DLC. В сообществе Cyberpunk заметили профиль сотрудника Virtuos на LinkedIn, где среди проектов было упоминание о DLC к игре. Впоследствии эту информацию убрали, однако проверка через базу Moby Games подтвердила реальность аккаунта.

Компания Virtuos ранее участвовала в разработке патча 2.2 – в частности, обновляла фоторежим и расширяла возможности кастомизации. Это свидетельствует об активном сотрудничестве с CD Projekt Red, так что появление нового контента выглядит вполне вероятным.