Paramount экранизирует Cyberpunk 2077

Студия Paramount Pictures готовит полнометражный фильм во вселенной Cyberpunk 2077. Продюсером станет Лоренцо ди Бонавентура, а работать он будет совместно с CD Projekt RED.

Что известно о фильме

Paramount получила права на игровой фильм, действие которого разворачивается во вселенной Cyberpunk 2077. Фильм будет создаваться в партнерстве с командой разработчиков и действующими правообладателями – студией CD Projekt RED. Сама студия пока не подтвердила эту информацию, пишет Wccftech.

Проект находится на очень ранней стадии, поэтому подробностей мало. Источник называет его "игровым фильмом, действие которого происходит во вселенной Cyberpunk 2077", а не прямой экранизацией сюжета игры. Поэтому неизвестно, расскажут ли историю самой игры или создадут новую.

Все чаще киноадаптации игр выбирают второй путь. Даже фильм "Street Fighter" от той же Paramount, по оценке The Gamer, пошел в сторону оригинальной истории, но сохранил персонажей и безумные бои первоисточника.

Кто такой Лоренцо ди Бонавентура

Лоренцо ди Бонавентура работает в киноиндустрии более двадцати лет. Он продюсировал несколько частей серии "Трансформеры", а также фильмы "Константин", "Стрелок", "Соль", "RED", "Глубоководный горизонт", "Бамблби" и "Мег". Среди его игровых адаптаций – "DOOM" и "Dead Rising: Watchtower". Кроме того, он работает над давно обсуждаемым фильмом "Константин 2".

Репутация продюсера неоднозначна. Среди его успехов The Gamer называет "Трансформеры: Один", The New Look и "Только смелые". В то же время часть фанатов уже выразила обеспокоенность, вспоминая его недавние работы, в частности абсолютно провальную "Мадам Паутину", которую не стесняется критиковать даже главная актриса Дакота Джонсон. Впрочем, как отмечает издание, на качество фильма влияет множество факторов, а не только продюсер.

Вернется ли Киану Ривз

Ди Бонавентура не раз работал с Киану Ривзом. Актер сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077, поэтому его возвращение в фильме выглядит очевидным шагом. Однако это будет зависеть от графика актера. Даже без Ривза в мире игры хватает материала: можно использовать знакомых героев, группировки и темы, рассказав новую историю.