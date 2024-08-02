Cybertruck сломан не только в реальности: Fortnite столкнулся с неприятным багом игрового пикапа

Несмотря на большие надежды и многолетние обещания Илона Маска Cybertruck вышел далеко не таким хорошим, как все того ждали. В нем есть целая куча проблем: неисправные детали, застревание штекера зарядки, хрупкий корпус, проблемы в программном обеспечении и многое другое. Недавно пикап появился в Fortnite, и мы надеялись, что хотя бы здесь он будет работать так, как надо. Мы ошиблись.

Что произошло

В конце прошлого месяца новый набор DLC под названием "Летнее путешествие" предложил игрокам возможность управлять кибергрузовиком Tesla Cybertruck в таких играх, как Fortnite и Rocket League. Неделю спустя несколько игроков Fortnite опубликовали видео со сбоем, который произошел, когда они использовали Cybertruck во время матча.

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Сообщения о глюке Cybertruck массово появлялись на Reddit в многочисленных темах и комментариях к ним, тогда как видеоблогеры снимали об этом ролики для YouTube.

Случался этот баг, когда вы надевали на свой игровой грузовик скин Cybertruck, садились в него, а затем выходили. Эти действия делали ваше оружие, а именно нитро-кулаки, абсолютно бесполезными. Как можно увидеть на одном из видео, игровая модель персонажа начинает дергаться при попытке применить оружие ближнего боя, но ничего не происходит.

Как проявляется баг: видео

Мы можем также услышать, как автор говорит, что именно этот неприятный баг привел к его смерти в одном из матчей: он просто не смог отбиваться от врага и проиграл.

Epic Games прокомментировала баг

Журналисты поспешили связаться с Epic Games, разработчиком и издателем Fortnite, чтобы получить комментарий по поводу ситуации и узнать о возможных сроках исправления ошибки. Там сообщили, что проблему уже устранили. К счастью, произошло это очень быстро.

Неизвестно, скольким игрокам пришлось проиграть бой из-за этой ошибки, но на Reddit можно найти десятки тредов об этом.