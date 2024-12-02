Microsoft случайно раскрыла дату выхода The Thing: Remastered

Компания Microsoft, похоже, слила дату выхода игры The Thing: Remastered, грядущего шутера в атмосфере ужасов от студии Nightdive Studios. Изначально ожидалось, что ремастер выйдет к концу 2024 года, но теперь у него появилась дата релиза, а также подробности о ключевых улучшениях геймплея.

Ремастер The Thing (2002), основанный на культовом фильме ужасов Джона Карпентера, был анонсирован ранее в этом году, сообщает 24 Канал. Хотя студия Nightdive Studios, принадлежащая Atari, не сообщала точной даты релиза, Microsoft, похоже, проговорилась.

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Согласно дайджесту декабрьских игровых новостей на официальном блоге Xbox Wire, The Thing: Remastered выйдет 5 декабря 2024 года.

Что известно об игре?

В The Thing: Remastered игроки оказываются в роли капитана Джей Ф. Блейка, который возглавляет отряд на изолированном антарктическом исследовательском объекте "Аванпост 31". Выявляя самозванцев и сражаясь с ужасными инопланетными созданиями, игроки должны также управлять эмоциональной стабильностью своей команды.

В обновленной версии решен широко раскритикованный аспект оригинальной игры: ранее члены отряда, прошедшие тесты на инфекцию, могли неожиданно трансформироваться из-за событий, предусмотренных сценарием. В ремастере такие трансформации будут привязаны к эмоциональным состояниям персонажей, что добавит игре психологического реализма.

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Игра выйдет на ПК (Steam, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Она будет иметь значительные визуальные и производительные улучшения, включая разрешение 4K, поддержкой 120 кадров в секунду, достижениями и обновленной графикой, в частности, улучшенными моделями, текстурами, анимацией, освещением и эффектами.