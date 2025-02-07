Rockstar Games сделала новое заявление о дате выхода GTA 6

Новое объявление о дате выхода Grand Theft Auto VI появилось в рамках квартального отчета Take-Two Interactive за третий квартал 2025 года. Издатель еще не назначил точный день и месяц, но в очередной раз подчеркнул, что собирается придерживаться ранее указанного окна релиза.

Когда выйдет GTA 6

Разговоры, которые ведутся в последнее время в сети, свидетельствуют, что аудитория фанатов убеждена в будущем переносе игры. Многие считают, что отсутствие обновлений и новых тизеров свидетельствует о не очень положительной ситуации в разработке проекта. Однако разработчики говорят, что, несмотря на отсутствие нового трейлера, игра выйдет в 2025 году. Они обещают, что произойдет это осенью, как и было обещано ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Take-Two.

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Забегая вперед, этот календарный год выглядит одним из самых сильных за всю историю Take-Two, поскольку мы планируем запустить Grand Theft Auto VI осенью,

– сказано в отчете.

Напомним, первый и единственный трейлер GTA 6 вышел еще 5 декабря 2023 года. С тех пор разработчики только делали те или иные заявления журналистам, давали комментарии на различных фестивалях и в интервью. Но мы больше не получили ни нового трейлера, ни кадров из игры, ни тем более демонстрации геймплея.

Как отмечают источники, это самый длинный промежуток времени между трейлерами для игр Rockstar Games.

Первый трейлер побил несколько рекордов YouTube, среди которых "Самый популярный видеорелиз игры на YouTube за 24 часа", "Самое популярное видео на YouTube за 24 часа" и "Самый понравившийся трейлер видеоигры на YouTube за 24 часа". Поэтому разработчикам нет причин волноваться, что этот перерыв негативно повлияет на ожидание игры или уменьшит ее популярность.

Смотрите единственный на данный момент трейлер GTA 6: видео