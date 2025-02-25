Джеймс Ганн, новый глава киновселенной DC, рассказал, когда ждать игры по обновленной франшизе

Как известно, DC Studios перезапускает свою киновселенную после многочисленных провалов. Для этого она наняла Джеймса Ганна, которого на тот момент уволили из Marvel из-за скандала с твитами десятилетней давности. Поскольку первые фильмы на подходе, пришло время также поговорить о том, когда по этим фильмам начнут создавать видеоигры, которые часто являются неотъемлемой частью.

Когда ждать первые игры DCU

Выступая на презентации DC Studios, Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран заявили, что все решения о будущем контенте – от фильмов до видеоигр – теперь проходит через них. Это означает, что они видят проекты на самых ранних стадиях и тесно сотрудничают со всеми командами разработчиков. Именно поэтому эти двое лучше всего знают, что нас ждет, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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По словам Джеймса Ганна, первая игра в DCU будет представлена лишь "через пару лет". При этом он говорит, что команды уже работают "над некоторыми вопросами" и это будет "действительно интересно".

Мы пока что не знаем, насколько лучшей будет киновселенная DC под руководством Ганна, поскольку первый фильм в рамках перезагрузки еще не вышел. Ожидается, что первой лентой, которую студия выпустит в 2025 году, станет "Супермен". Многие фильмы, выпущенных ранее, провалились в прокате и были раскритикованы зрителями. Поэтому он Ганна ожидают кардинальных изменений.

Хотя игры по комиксам DC значительно чаще достигали успеха, чем фильмы, все же мы также знаем немало провалов. Например, катастрофический релиз Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios, а затем неудачный релиз боевика MultiVersus. Первая игра "съела" 200 миллионов долларов капитализации компании Warner Bros., а вторая забрала еще 10 миллионов.

Выступая на финансовой конференции, президент и главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сказал: "Мы осознаем, что [игровой бизнес] существенно недорабатывает свой потенциал".

Ранее издание Bloomberg заявило, что игра "Чудо-женщина" от Monolith Productions находится в затруднительном положении после того, как в начале прошлого года она была перезагружена и сменила режиссера. Она уже стоила более 100 миллионов долларов, а до ее релиза еще много лет.

Тем временем разработчик "Рыцарей Готэма" WB Games Montreal представил игру о Джоне Константине, но она так и не была одобрена. Флеш-игра была отменена после того, как фильм о супергерое "Флэше" разгромили критики и зрители. Сейчас студия помогает с другими играми.

Все указывает на то, что мы можем увидеть отдельных персонажей DC в таких проектах, как Fortnite и Mortal Kombat, но полноценной отдельной игры по одной из историй киновселенной в ближайшее время ждать точно не стоит.