Впервые анонсированный в 2014 году Dead Island 2 претерпел три смены студии в течение девяти лет от разработки, и Dambuster Studios наконец-то смогла довести его до финиша в 2023 году.

Dead Island 2 стал хитом продаж

В твиттере создатели Dead Island отметили, что сиквел о зомби разошелся миллионным тиражом только спустя три дня после выхода. Для контекста: оригинальный Dead Island был продан пятью миллионами копий с момента запуска в 2013 году.

Продать всего один миллион копий – это не какой-то огромный подвиг. Но это достижение еще более впечатляюще, учитывая сложные обстоятельства разработки Dead Island 2.

Эта веха в один миллион особенно поражает тем, что сиквел вышел всего за неделю до выхода долгожданного блокбастера Star Wars Jedi: Survivor. Поэтому у игры довольно достойный соперник, да еще и не один.

Геймеры так же могли бы пропустить игру Dead Island 2, чтобы сберечь свои деньги в ожидании Diablo 4, Final Fantasy 16, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom или Street Fighter 6.