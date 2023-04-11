Авиакатастрофа и разрушенный Лос-Анджелес: опубликовали первые 11 минут Dead Island 2

Поклонники уже не могут дождаться 21 апреля, когда в свет выйдет игра Dead Island 2. Чтобы еще больше подогреть интерес фанатов, в сети опубликовали первые 11 минут геймплея игры.

Dead Island 2 многим казалось игрой, которой суждено было застрять в аде разработки. Прошло много лет, прежде чем она приняла какую-либо форму для надлежащей публичной демонстрации. Похоже, ожидание того стоило.

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Первые 11 минут Dead Island 2

В Dead Island 2 мы знаем, что игроки попали в ловушку в Калифорнии. Через десять лет после первой игры этот штат охватила новая вспышка зомби, которая спровоцировала карантин во всем штате.

Как и раньше, эта часть даст игрокам несколько разных персонажей по выбору. У каждого будут свои собственные уникальные атрибуты, которые могут сделать их более привлекательными для выполнения роли. Но теперь мы знаем, как будут разворачиваться первые моменты.

Первые 11 минут Dead Island 2: смотрите видео

Новое происшествие начинается с авиакатастрофы. Главный герой приходит в себя в разрушенном самолете, выбирается из него, встречает группу выживших людей, а дальше все, как и заведено в играх о зомби: драки, кровь и борьба за жизнь.