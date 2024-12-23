Создатель культового хоррора признался, что помешало создать новую часть игры

Известный разработчик видеоигр Глен Скофилд признался, что обращался к издателям с идеей продолжения культового хоррора, но получил отказ.

Dead Space 2008 года выпуска стала настоящей классикой жанра хорроров и хотя серия пока заморожена, один из создателей оригинала рассказал, что имел идею создать для нее продолжение, информирует 24 Канал со ссылкой на VGC.

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EA не оценили замысел

Вместе с Бретом Роббинсом и Кристофером Стоуном, которые были креативным директором и режиссером анимации в первой игре, Скофилд действительно был заинтересован в развитии известной истории.

Трио коллег обсудило эту идею в недавнем интервью для Resetera.

Видео разговора – смотрите ролик

На самом деле мы пробовали, знаете, мы втроем, так, мы пробовали сделать Dead Space 4,

– сказал Скофилд.

Как оказалось, разработчики пришли с этой идеей к правообладателям франшизы и ее издателям из Electronic Arts, но те сразу отклонили ее.

Ну, мы не зашли слишком далеко, они просто сказали, что нет, мы сейчас не заинтересованы, мы ценим это, бла-бла-бла. И знаете, мы знаем, с кем поговорить, поэтому мы не пошли дальше, и мы уважаем их мнение, они знают свои способности и то, что они должны выпускать, и все такое,

– рассказал бывший директор Sledgehammer Games.

Вместе с тем, троица не исключает того, что когда-то в будущем EA передумают и тогда они будут готовы взяться за новый Dead Space, ведь имеют для него еще немало идей.