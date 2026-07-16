650 тысяч фанатов за сутки – украинская инди-игра стала хитом на Steam, но вызвала скандал

Украинская студия совершила настоящий прорыв: их новая игра Dear Passengers собрала более 650 тысяч добавлений в список желаний в Steam. Однако невероятный успех несколько омрачил скандал.

Кооперативный проект Dear Passengers, посвященный работе "худшей авиакомпании мира", стал настоящей сенсацией в социальных сетях, сообщает 24 Канал.

Удастся ли монетизировать этот невероятный интерес?

Трейлер забавной игры собрал более 40 миллионов просмотров только на платформе X, а официальный аккаунт престижной премии The Game Awards даже распространил видео в своем инстаграме.

Создала проект в новом жанре "френдслоп" студия из Киева под названием Flexus Games.

В кооперативной игре игроки должны вместе управлять самолетом, спасать пассажиров от пожаров и преодолевать последствия турбулентности.

Трейлер игры: смотрите видео

Вирусное видео принесло команде более 650 тысяч добавлений в список желаний в Steam, отметили сами Flexus Games.

Несмотря на стремительную популярность, часть аудитории призвала к бойкоту проекта.

Внимательные зрители заметили в трейлере пилота по имени Epst. J, что восприняли как явный намек на печально известного Джеффри Эпштейна.

К тому же в ролике экипаж выбрасывает из самолета персонажа, который внешне очень напоминает Дональда Трампа.

Did they intentionally make one of the passengers look like Trump? And is that pilot's name Epstein Jeffrey? pic.twitter.com/E6TPJm6do1 – Jonathan Jung (@Brutaka5) July 14, 2026

Подобные "шутки" вызвали волну возмущения в сети: одни называют их неуместным юмором, другие – удачной сатирой.

Пока что разработчики, находясь под впечатлением от огромного интереса к проекту, никак не прокомментировали ситуацию.

Мы выложили на ночь, легли спать, а утром в X – уже 3,5 млн просмотров. В инстаграме мы сначала даже не публиковали на собственной странице, но только по репостам было уже более миллиона просмотров,

– прокомментировал успех один из разработчиков Дмитрий Деревянко для GameDev Dou.

Релиз Dear Passengers запланирован на конец 2026 года.

Команда продолжает готовить проект к выходу в Steam, надеясь, что увлекательный игровой процесс перевесит репутационные споры вокруг трейлера.