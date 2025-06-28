Новая игра легендарного Хидео Коджимы имеет секретную праздничную сцену, предназначенную для именинников, сообщает 24 Канал.

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Отзывчивое поздравление от любимых героев

При старте прохождения Death Stranding 2, игра запрашивает у пользователя дату его рождения.

Казалось бы, что это может быть нужно для какой-то внутренней статистики, но все значительно интереснее.

Японский геймдизайнер Хидео Коджима имеет довольно давнюю традицию – поздравлять игроков своих проектов с этим замечательным праздником.

Приветственный экран в MGS 2 / Фото с X

Поэтому, вам точно не стоит врать игре о собственном дне рождения, ведь увидеть секретную приветственную сцену просто в свой праздничный день более чем просто приятно.

Осторожно, дальше спойлер!

Правда, нетерпеливые геймеры могут просто глянуть ее в соцсетях, где короткий ролик уже набрал миллионы просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев.

Секретная сцена – смотрите видео

Такой, казалось бы, простой прием очень понравился игровому сообществу и лишь усилил общий восторг публики от Death Stranding 2.