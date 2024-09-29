Создатели Death Stranding 2 показали новые трейлеры персонажей и фоторежим

На выставке Tokyo Game Show известный геймдизайнер Хидео Коджима и его команда раскрыли новые подробности долгожданной Death Stranding 2. Во время мероприятия Death Stranding 2 On The Beach разработчики продемонстрировали трейлеры персонажей и представили новый фоторежим, предлагая фанатам глубже познакомиться с предстоящим сиквелом.

Во время презентации были раскрыты имена нескольких персонажей, среди которых Тарман Джорджа Миллера, Рейни Шиори Куцуны и героиня Эль Фаннинг – Туморроу, сообщает Games 24. Кроме того, Гартман, известный игрокам из оригинальной Death Stranding, вернется в обновленном образе с модными очками в форме сердца.

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Трейлеры персонажей Death Stranding 2

Видео о Тармане

Видео о Рейни и Туморроу

Видео о Гартмане

Новый фоторежим Death Stranding 2

Ключевым событием мероприятия стало представление нового фоторежима Death Stranding 2, который позволяет игрокам делать снимки нескольких персонажей с высокореалистичными анимациями и позами.

Новый фоторежим: смотрите видео

Коджима также обновил информацию о релизе игры, подтвердив, что Death Stranding 2 все еще планируется к запуску в 2025 году. Он также добавил, что имеет конкретную дату, но не готов ее называть, поскольку релиз может быть отложен в зависимости от прогресса разработки.

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Несмотря на то, что дата релиза еще не определена, Коджима выразил удовлетворение тем, как продолжается разработка игры. Напомним, что Death Stranding 2 On The Beach будет доступна эксклюзивно на PlayStation 5.